|Д-р Адриана Камбурова, ВМА: С годините започва дегенеративен процес в ставния хрущял – остеоартрозната болест
Лекарят разказа, че с годините започва дегенеративен процес в ставния хрущял –остеоартрозната болест. Тя може да ангажира различни стави, а може да бъде и генерализирана.
Заболяването е прогресиращо. То обаче може да се развие не само при възрастни, но и при по-млади хора.
Риск има при хора с предшестващи травми, вродени или придобити заболявания на ставите, метаболитни болести, затлъстяване.
Става дума за процес на изтъняване на хрущяла и намаляването на неговата еластичност. Това води до поява на пукнатини в хрущялната повърхност, което води и до болка и скованост.
За доброто здраве на хрущяла са нужни:
- Нормална физическа активност – упражения, гимнастика, йога
- Правилно хранене
- Терапевтични процедури
- Редукция на телго
При поява на възпалителен процес – консултация с ревматолог, който да назначи лечение.
Лекарят обясни пред NOVA NEWS, че в по-ранна възраст може да се получи и ревматоиден артрит на ставите, което е имунно възпалително заболяване
Симптомите започват от ставите, след това може да ангажира и вътрешните органи. Заболяването може да има системен характер.
Артрозната болест и ревматоидният артрит могат да съществуват заедно.
