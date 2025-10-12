ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Адриана Камбурова: Ранната диагноза "спасява" ставите
Ревматоидният артрит е хронично възпалително заболяване, което засяга малките стави на ръцете (най-често симетрично ангажиране на гривнени стави, метакарпофалангеални стави, проксимални интерфалангеални стави), малките стави на стъпалата – най-често метатарзофалангеални стави. Може да засегне и големи стави – раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави, казва капитан д-р Адриана Камбурова, част от екипа на Отделението по ревматология на ВМА.
Възпалението на ставите се нарича артрит и е свързано не само с болка, но с оток, ограничена подвижност в областта на ставите, продължителна сутрешна скованост. Характерът на болката е възпалителен – персистира в покой и се подобрява от раздвижване. Често пациентите съобщават за нощна болка, която нарушава съня им. Заболяването има системен характер и нерядко е придружено от конституционални симптоми като лесна уморяемост, отпадналост, субфебрилна температура, отслабване на тегло.
Има хронично-прогресиращ характер и се повлиява от медикаменти с различен механизъм на действие, които не лекуват, а "променят болестта“, така че да спрат прогресията й.
Много хора смятат, че ревматоидният артрит е "болест на възрастните хора“, но истината е, че това заболяване има два пика – единият е във възрастта между 30- 50 години, а другият е след 70-годишна възраст. Може да засяга както жени, така и мъже.
Най-рисково за пациента и прогресията на болестта, съответно степента на инвалидизация, е забавянето в диагностиката и започването на лечение. Ако диагнозата не бъде навременна, възпалението в ставите, а и в цялото тяло, продължава да "тлее“, уврежда се костта, която участва във формиране на ставите, след това и самия ставен хрущял, ставите започват да изчезват и да анкилозират – пълно вкостяване на ставата. Това често води до инвалидизация и нарушен функционален капацитет, особено когато са ангажирани повече от 4 стави.
Добрата новина е, че днес медицината позволява ранна диагностика и започване на навременно специфично и таргетно лечение, което спира прогресията на болестта, ако бъде започнато рано – преди поява на рентгенови промени.
Налага се пациентите – при подозрение от тяхна страна, насоки от страна на ОПЛ или друг вид специалист, да направят консултация с ревматолог, кръвни изследвания на острофазови показатели – СУЕ, CRP; имунологични изследвания – автоантитела за ревматоиден артрит (Ревматоиден фактор, anti-CCP, anti-MCV) и по преценка на ревматолог – конкретни образни изследвания (ядрено-магнитен резонанс, рентгенография и други).
Колкото по-рано се открие заболяването, толкова по- голям е шансът да се избегнат трайни деформации и да се запази активен живот за пациента.
Ако имате упорита болка с възпалителен характер, скованост в ставите сутрин, която продължава повече от 1 час, не чакайте, а потърсете помощ! Ранната диагностика е ключът към запазване на движението, независимостта и доброто качество на живот.
