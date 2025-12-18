Предстоящото служебно правителство, както и настоящото правителство в оставка, трябва да положат максимални усилия, за да гарантират или удължаване на лиценза на "Лукойл" с още шест месеца, или започване на интензивни разговори за намиране на евентуален купувач на активите на компанията в България. Това заяви преданализаторът от програма "Геоикономика" в Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов.По думите му, ако има информация за предстояща сделка на по-високо ниво, засягаща глобалния бизнес на "Лукойл", българската държава трябва да подпомогне този процес.Относно отсрочката според него продажбата на активите на "Лукойл", която е изключително сложен процес, изисква много повече време от първоначално предоставеното на компанията."Тази инвестиция предполага намирането на купувач, който да гарантира изплащането и да бъде подходящ както за "Лукойл", така и за ОФАК. Съществуват и редица чисто технически ограничения – due diligence, оценка на активите, механизми на плащане, банка-гарант за прехвърлянето, както и задълбочени анализи на рисковете", обясни Николов.Той подчерта и, че държавите, които разполагат с подобен стратегически актив на своя територия, следва да поемат по-динамична роля в процеса."Очакваше се от правителството поне частична прозрачност - дали ще се чака сделка за глобалния бизнес на "Лукойл", или България ще участва проактивно в търсенето на самостоятелен купувач за рафинерията в Бургас, независимо от санкционния режим", каза той.Николов посочи, че съществуват редица компании, които имат интерес към рафинерията в Бургас, тъй като тя е привлекателен актив."Това е изключително успешен продукт. Практически рафинерията е прайсмейкър за целия регион", заяви анализаторът. По думите му, от вноса на суров петрол, през преработката, до търговията на едро и дребно - създава сериозни конкурентни предимства за бъдещия собственик. Но въпреки големия интерес, крайното решение е в ръцете на "Лукойл"."Руският гигант би имал интерес да продаде на компании, които работят с руски нефт, имат възможност за трансфер на печалби към Русия или следват бизнес модел, близък до този на "Лукойл", коментира Николов.Като положителен ефект експертът посочи факта, че сценарият за национализация постепенно губи актуалност. Въпреки това той подчерта, че "основният проблем е, че подобна сделка на местно ниво трябва да бъде одобрена от "Лукойл", Министерски съвет и ДАНС, което я прави изключително зависима от политически интереси и действия", подчерта той.Николов е категоричен, че санкционният натиск срещу Русия ще продължи, докато не бъде постигнато споразумение с Украйна."Можем да очакваме нови санкционни решения, още по-големи таргети и съответно още по-силен натиск върху големите руски конгломерати", обясни той.припомня, че вчера Bloomberg, позовавайки се на източници също заяви, че САЩ обмислят нов кръг от санкции срещу руския енергиен сектор.В началото на декември месец Съединените щати удължиха лиценза за операции с "Лукойл“ и нейните дъщерни предприятия до 17 януари 2026 година, а лицензът, позволяващ експлоатация и ликвидация на физически бензиностанции, разположени извън територията на Русия, беше удължен до 29 април 2026 г.