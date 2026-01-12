Движенията нагоре на цените на петрола в момента са продиктувани от геополитическата несигурност. Генерално няма проблем нито с търсенето, нито с предлагането. Това каза Цветомир Николов – анализатор от програма "Геоикономика“ в Центъра за изследване на демокрацията, внаДействията на американската администрация създават усещане за несигурност, за нарастващи рискове по отношение на геополитиката, на геоикономиката, на диктаторските режими, които имат ключов достъп до ресурса и са под санкциите или в недобри отношения със САЩ. Имено това повишава рисковете и рисковите премии по цените на петрола на глобалните пазари, поясни анализаторът.Цените на петрола генерално остават сравнително ниски в голям период от време."В този контекст действията във Венецуела трябва да бъдат разглеждани не толкова като желание на американската администрация да заключи нов пазар на петрол, съответно да увеличи добива и да осигури възможност за сваляне на глобалните цени на петрола, а по-скоро като действия, свързани с конкретни политически цели по отношение на влиянието на Китай и Русия в Южна Америка“, обясни Цветомир Николов.По думите му няма обективни причини за ръст на цените на петрола от гледна точка на ограничаване на добива и по-голямо търсене."Истината е, че има прекалено голямо предлагане, прекалено много източници на петрол, прекалено много рафинерии. Цените на петрола могат да продължат да растат, но това не би трябвало да е нещо устойчиво поради факта, че единственото, което се калкулира в този риск, е политическият риск и възможността американската администрация да ескалира определени глобални процеси. Тези увеличения не би трябвало да са дълготрайни и в даден момент цената отново трябва да се стабилизира надолу, след като има яснота за случващото се в Иран“, смята анализаторът.Цените на горивата се движат не само от цената на глобалните пазари, но и от други фактори, като индексиране на ценообразуването на рафинериите, сезонност на горивата, отбеляза той.Според него не би следвало да се наблюдават промени в цените на горивата и у нас."След като беше осигурена лицензия от страна на американската администрация, нашата рафинерия продължава да оперира абсолютно нормално. Особеният управител се справя сравнително добре, няма промени в цените на горивата, което показва, че целият процес на преработка, търговия на едро и на дребно остават на пазарен принцип и са движени основно от нашия пазар, което показва, че политическата система си свърши работата и успя да създаде огромна доза сигурност в системата, като осигури на крайните потребители адекватни цени, без особени сътресения“, коментира Цветомир Николов.Американската петролна корпорация Chevron и частната инвестиционна компания Quantum Capital Group обединяват усилията си за придобиване на международните активи на руския енергиен гигант "Лукойл“. Според експерта вероятността да се стигне до сделка е голяма."В интерес на "Лукойл“ е да се съгласи, тъй като това е може би един от малкото инвеститори, които американската страна би одобрила. Същевременно обаче има една особеност – Chevron се интересува най-вече от конкретни активи на "Лукойл“, по-конкретно от петролното находище в Ирак, което произвежда около 500 000 барела на ден. Инвестиционният фонд по-скоро би имал за цел да вземе неинтересните активи за Chevron, които не планира да оперира, и да ги продаде на вторичния пазар на други инвеститори. Тук идва моментът българското правителство да комуникира с американските власти и да разбере какви са намеренията на инвеститорите и бъдещето на нашата рафинерия“, заяви анализаторът.