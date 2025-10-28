Новини
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Автор: Цоня Събчева 08:21
©
Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас", със самата компания и с активите й. Ние имаме инструментите, с които да се справим, но поради краткия срок не виждаме необходимата проактивност. Това каза Цветомир Николов – анализатор от програма "Геоикономика“ в Центъра за изследване на демокрацията, в предаването "Метроном" на Радио "Фокус"

Според него единственият вариант за разрешаване на проблема с "Лукойл Нефтохим“ е държавата да поеме оперативен контрол върху рафинерията. "За това има създадена специална законодателна рамка, самият Европейски съюз я предостави много отдавна. Знаем как да го направим, тъй като това вече се случи в Сицилия по отношение на една от рафинериите й. Същото се случи и в Германия, където немското правителство пое контрола над рафинерията в Швет. Има инструментите, има механизма, ясно е как трябва да се случат нещата“, обясни Николов.

Ако България не направи тези стъпки, тя ще изпадне в ситуацията, в която се намира сръбската компания NIS в момента, предупреди анализаторът.

Едва след поемане на оперативния контрол България може да поиска и дерогация, допълни Цветомир Николов.

Той очаква "Лукойл“ да прехвърли разплащателните си сметки от една банка към друга, която има вероятност да осигури по-дълъг хоризонт за опериране. "Голяма част от големите банки в България, които имат компании майки в Западна Европа, имат изградена много ясна структурна политика по отношение на санкциите. Големият проблем е, че компанията трябва да преструктурира собствеността поне на посредниците, т.е. на дъщерните компании, които се явяват собственици на голяма част от активите. В нашия случай това е "Литаско“. Най-вероятно там ще видим преструктуриране на собствеността, но дали това ще се случи в срока, в който започват да действат санкциите, не е много ясно“, допълни Николов.

Българската държава трябва да гарантира сигурността на доставките на петрол. "От гледна точка на националната сигурност трябва да поемем оперативния контрол – това е 100% задължително. Това не означава национализация, не значи промяна на собственост. Поемането на оперативния контрол дава възможност страната да бъде спокойна, че няма да има драматични промени в цените и доставките ще продължат“, обясни Цветомир Николов.

Според него държавата има възможност да форсира "Лукойл“ да влезе в преговори за продажба. "Има достатъчно инструменти да го направи. Ако държавата успее да осъществи продажба, тя трябва да бъде към западен инвеститор. За първи път ще има възможност да разделим "Лукойл“ от неговото монополно положение на пазара в България – да разделим търговията на едро и на дребно, за да може да се създаде истинска конкуренция“, обясни Цветомир Николов.

