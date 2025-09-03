Цветлин Йовчев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Не можем да говорим за целенасочена атака

© bTV "Генералният секретар на НАТО правилно дефинира проблема – имаме действия от страна на Русия, насочени към нарушаване на сигналите на световните GPS системи. Това е проблем, защото влияе на корабоплаване, въздухоплаване. Проблемът е глобален. Не можем да говорим за руска операция на наша територия, чиято цел е била самолета на Урсула фон дер Лайен. Няма мотиви някой да планира такава операция“. Това каза по bTV бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев.



По думите му това се извършва отвисоко – едни спътници се опитват да заглушат други. Ако трябва да се извърши на наша територия, това изисква да се вкара специализирано оборудване на около 1 км от мястото за кацане, което няма да доведе до реални заплахи за сигурността на фон дер Лайен.



"Изключвам версията това да е специализирана операция. Страната ни има пропуски в тази област, имаме неефективни мерки по отношение на защита на критичната инфраструктура, включително летищата, например срещу атаки с безпилотен летателен апарат. В тази посока трябва да се направи много“, каза още Йовчев.



По думите му смущението може да бъде причинено и природно явление – слънчеви изригвания, лоши атмосферни условия, които могат да доведат до изгубване на сигнала, както и проблем със самия приемник, намиращ се вътре в самолета.



"За среща на такова ниво отговарят НСО, съвместно с охраната от Брюксел. ДАНС би трябвало да събере информация, ако има данни, че се подготвя нещо, да бъдат взети превантивни мерки“, каза Йовчев.



Има ли чистка в ДАНС



"Президентът има право да изрази своите съображения против или за даден кандидат. Това дали има чистка в ДАНС е проверимо – може да се провери какви са резултатите на съответните звена, дали са добри, дали са лоши. Когато имаме съмнения за дадено лице, че работи за някой отвън и води дейността на агенцията в дадена посока, това може да се провери“, посочи още Йовчев.



По думите му ролята на президентите не е на революционери, а с авторитета и институционалните си възможности да бъдат балансьор.