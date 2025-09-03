Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Цветлин Йовчев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Не можем да говорим за целенасочена атака
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:38Коментари (0)138
© bTV
"Генералният секретар на НАТО правилно дефинира проблема – имаме действия от страна на Русия, насочени към нарушаване на сигналите на световните GPS системи. Това е проблем, защото влияе на корабоплаване, въздухоплаване. Проблемът е глобален. Не можем да говорим за руска операция на наша територия, чиято цел е била самолета на Урсула фон дер Лайен. Няма мотиви някой да планира такава операция“. Това каза по bTV бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев. 

По думите му това се извършва отвисоко – едни спътници се опитват да заглушат други. Ако трябва да се извърши на наша територия, това изисква да се вкара специализирано оборудване на около 1 км от мястото за кацане, което няма да доведе до реални заплахи за сигурността на фон дер Лайен.

"Изключвам версията това да е специализирана операция. Страната ни има пропуски в тази област, имаме неефективни мерки по отношение на защита на критичната инфраструктура, включително летищата, например срещу атаки с безпилотен летателен апарат. В тази посока трябва да се направи много“, каза още Йовчев. 

По думите му смущението може да бъде причинено и природно явление – слънчеви изригвания, лоши атмосферни условия, които могат да доведат до изгубване на сигнала, както и проблем със самия приемник, намиращ се вътре в самолета.

"За среща на такова ниво отговарят НСО, съвместно с охраната от Брюксел. ДАНС би трябвало да събере информация, ако има данни, че се подготвя нещо, да бъдат взети превантивни мерки“, каза Йовчев.

Има ли чистка в ДАНС

"Президентът има право да изрази своите съображения против или за даден кандидат. Това дали има чистка в ДАНС е проверимо – може да се провери какви са резултатите на съответните звена, дали са добри, дали са лоши. Когато имаме съмнения за дадено лице, че работи за някой отвън и води дейността на агенцията в дадена посока, това може да се провери“, посочи още Йовчев.

По думите му ролята на президентите не е на революционери, а с авторитета и институционалните си възможности да бъдат балансьор.

Още по темата: общо новини по темата: 15
03.09.2025 »
03.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Природни стихии
Пожари 2025
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Конфликт Израел-Газа
Военният парад в Пекин-2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: