Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Цветлин Йовчев: Трябва да се извърши много сериозна трансформация в службите за сигурност
Автор: Цоня Събчева 11:39Коментари (0)109
© bTV
Това няма да се отрази съществено на службите, но за жалост е едно поредно конюнктурно решение, което вероятно при смяна на политическата ситуация ще бъде отменено и ще бъде върнат предишният режим. Така коментира бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев промените, според които занапред председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо да се назначават с указ на държавния глава в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

"За жалост, все още политическите партии като че ли са много повече фокусирани върху механизма, по който ще се назначават ръководители на тези структури и това кой ще бъде назначен за ръководител на тези структури, отколкото какво реално се случва в тях", каза още бившият министър.

Според него, все още има технологично изоставане и големи несъответствия по отношение на структурно-организационното функциониране на отделните структури на системата. Йовчев подчерта, че има "важни проблеми, които не е ясно кой трябва да решава и по какъв ред“ – като хибридни заплахи и кибератаки.

"Нашите служби все още са с един архаичен модел от 90-те години на миналия век. Съвремието изисква ефективност, а ефективността може да се постигне единствено чрез системи със способности за извличане, съхраняване и обработка на огромни масиви от информация“, посочи бившият вицепремиер.

Той смята, че за да бъдат модернизирани структурите за сигурност, е необходимо въвеждането на нови професии и изграждане на оперативен анализ като ключов елемент.

"Има много аспекти, в които трябва да се мисли, трябва системата да бъде адаптирана, да се извърши много сериозна трансформация. За жалост, никой в момента не мисли за това", заключи Йовчев.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
08:32 / 29.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: