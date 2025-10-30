ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цветлин Йовчев: Решението за продажбата на активите на "Лукойл" прилича на прехвърляне на отговорност върху ДАНС
Той подчерта, че такова становище изисква да се разгледат "много фактори“ – както икономически, така и геополитически.
"От гледна точка на компанията трябва да сме наясно какво е състоянието ѝ и какви са перспективите пред нея. От геополитическа гледна точка – дали развитието на процесите няма да доведе до това, че тази компания също да изпадне в затруднение или да ѝ бъдат наложени такива санкции, каквито на "Лукойл". Не само това, необходимо е решението да бъде разгледано и от много други аспекти, включително от гледна точка на експерти, които са в областта на енергетиката, на горивата, на икономиката.“, обясни Йовчев и допълни, че в този си вид ДАНС няма необходимия капацитет за това.
Според бившия вицепремиер, решението на депутатите по-скоро прилича на "прехвърляне на отговорност върху Агенцията, независимо от това какво ще бъде решението“.
Относно възможността сделката между "Лукойл“ и "Гънвор“ да бъде реализирана, Йовчев е скептичен, защото властите в САЩ едва ли ще позволят прехвърлянето на активите на компания, контролирана от руска страна.
Бившият вътрешен министър изрази и съмнение, че сделка може да се осъществи до крайния срок – 21 ноември.
Убеден съм, че правителството взема необходимите мерки, за да не се стигне до липса на горива по българските бензиностанции. А по отношение на действията спрямо "Лукойл“, трябва да видим и добрите практики и модели, които са в други държави. В Германия имат пакет от решения, върви се по определен път, в други държави също. Така че мисля, че по линия на Външното министерство може да се получи необходимата информация", заключи Йовчев.
