Цветлин Йовчев: Решението за продажбата на активите на "Лукойл" прилича на прехвърляне на отговорност върху ДАНС
Автор: Цоня Събчева 20:34Коментари (0)48
© Фокус
Решението, което взеха народните представители, е малко странно, тъй като ДАНС няма нито необходимия капацитет, нито съответните правомощия, за да може да събере необходимите информации и да направи съответните анализи. Така коментира бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев решението продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл България“ да става само след постановление на Министерския съвет при наличие на положително становище на ДАНС предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

Той подчерта, че такова становище изисква да се разгледат "много фактори“ – както икономически, така и геополитически.

"От гледна точка на компанията трябва да сме наясно какво е състоянието ѝ и какви са перспективите пред нея. От геополитическа гледна точка – дали развитието на процесите няма да доведе до това, че тази компания също да изпадне в затруднение или да ѝ бъдат наложени такива санкции, каквито на "Лукойл". Не само това, необходимо е решението да бъде разгледано и от много други аспекти, включително от гледна точка на експерти, които са в областта на енергетиката, на горивата, на икономиката.“, обясни Йовчев и допълни, че в този си вид ДАНС няма необходимия капацитет за това.

Според бившия вицепремиер, решението на депутатите по-скоро прилича на "прехвърляне на отговорност върху Агенцията, независимо от това какво ще бъде решението“.

Относно възможността сделката между "Лукойл“ и "Гънвор“ да бъде реализирана, Йовчев е скептичен, защото властите в САЩ едва ли ще позволят прехвърлянето на активите на компания, контролирана от руска страна.

Бившият вътрешен министър изрази и съмнение, че сделка може да се осъществи до крайния срок – 21 ноември.

Убеден съм, че правителството взема необходимите мерки, за да не се стигне до липса на горива по българските бензиностанции. А по отношение на действията спрямо "Лукойл“, трябва да видим и добрите практики и модели, които са в други държави. В Германия имат пакет от решения, върви се по определен път, в други държави също. Така че мисля, че по линия на Външното министерство може да се получи необходимата информация", заключи Йовчев.

