Цветлин Йовчев: Постъпката на Радев е детинска!

© Фокус (Архив) "Агенцията седи в разкрачено положение, всеки се ослушва, мисли какво ще е бъдещето му, вместо да се занимава с работата си. Да не говорим, че когато станат така нещата, много по-амбициозни колеги започват да търсят политически връзки, а да се катерят в йерархията. Без значение имат ли необходимите знания и умения. Когато властта в агенцията е разклатена, това винаги се случва".



Така анализира ситуацията в и около ДАНС бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев, който бе и шеф на държавната агенция. Той се обяви за запазване на баланса между властите при определянето на началника на контраразузнаването.



"Когато на позиции застанат хора, които не са подготвени нито професионално, нито имат достатъчно здрав морален облик, за да могат да устоят на външен натиск, то тогава резултатите не са добри", добави той в интервю за предаването "120 минути" по bTV.



"По закон трябва да се заложи ДАНС да работи само по престъпления срещу държавата, тогава няма да може повече да й се възлага всичко. Една контраразузнавателна служба не би следвало да проверява стокови борси и тържища или дали има картел при горивата или тока", категоричен е Йовчев.



"Само две служби имат право да следят - ДАНС и ДАТО, в по-гоямата си част това се извършва с разрешението на съда, както е по закон. А и си има технически средства това да се ограничи до минимум, каква експертът. Например придобитото от подслушване да се криптира, да не се отпечатва на хартия и пр. Но има външни структури, които се занимават с незаконно подслушване извън службите, посочи той. Оттам са изкушенията по нерегламентиран път да се предоставя информация.



Вероятно след време бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев ще говори", допусна той. И самият Йовчев имал период на мълчание, той лично няма представа защо бе пратен в комисията по досиетата.



"Тончев е много способен човек, който успя да успокои агенцията, да наложи контрол и да започнат да се градят нещата", оцени го Цветлин Йовчев.



"Ако не направим трансформацията в службите към нивото на ХХI век, ще страдаме много. новште технологии дават възможности и на тези, които извършват престъпленията, но и на службите и ако една служба няма тези средства, не може да се справи. Само по трафични данни, анализ и подслушване на телефони индикатори за незаконна дейност вече не може да се постигат, необходим е нов ресурс, включително информация за транзакциите", убеден е експертът.



Нарече детинщини отнемането на колите на НСО от президентството, защото тази администрация има нужда от служебни автомобили, за да си изпълнява задълженията. И тези, които имат грижа за сигурността на президента, имат нужда да раотят с познатите автомобили и шофьори.



Но и реакцията на Румен Радев е детинска - да отиде със собствен автомобил, смята Йовчев. Може част от обществото да каже "Браво", но каква е отвън оценката за България, попита той.