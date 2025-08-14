Цветанов: Човекът, издал "Наглите" заяви, че ще сподели информация само на мен и на никой друг

© Връщаме се към криминален сюжет отпреди 16 години. Тогава за поредица отвличания и изтезания на жертвите бяха задържани и осъдени членовете на групата на “Наглите".



На 13 август научихме, че трима от тях - хора с прякори, са изчезнали в неделя. Сигналът го подават техни близки, според публичните твърдения - открити са автомобилите и телефоните им.



Кои са "Наглите“, кои са техните жертви и къде можем да търсим причините за тяхното изчезване.



Групата за отвличания беше разбита по времето на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.



За две години "Наглите“ искат откуп от общо около 45 милиона евро. Вземат – 3 081 000 хиляди евро.



На много от жертвите бяха присъдени неимуществени вреди общо за около 1 милион лева, но нито един от тях не е получил нито стотинка и до днес.



В къщите на ужасите, наети от "Наглите: през годините попадат син на бивш транспортен министър, бизнесмени спортни босове, семейства.



"Това е по-лошо от убийство, в случая с нас те убиват многократно, убиват те в това, че мислиш дали сега ще ми отрежат пръста или ухото, как ще се държа, как ще го понеса, как ще изкарам следващата нощ, какво ли правят, какво може да стане, за да ме освободят“, коментира жертвата Киро Киров.



"В момента, в който слизам, заключвам и тръгвам да пресичам улицата, за да вляза във входа, спира бус и чувам "Не мърдай полиция“. Аз си вдигнах ръцете и след като ме бутнаха в буса, ми нахлупиха една качулка на главата и тогава ми стана ясно, че не са полицаи, а ме отвличат“, разказа Ангел Бончев.



"Тези похищения са станали не само за пари, а и за да се накажат определени бизнес кръгове и хора. Това е едното. Второто неизвестно в цялото уравнение е къде са парите?“, коментира разследващият журналист Слави Ангелов пред bTV.



През декември 2009 година, с две зрелищни акции на МВР е сложен краят на групата на "Наглите“.



25 души са арестувани за 18 отвличания.



Сега изчезват Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето.



"Йожи и Поли Културиста бяха основата в организираната престъпна група, които в рамките на 2007-2009 г. извършиха общо 19 отвличания. Успяхме да съберем годни доказателства, които да бъдат приети от съда за 13 от тези отвличания. Но почеркът и начинът, по който бяха извършени останалите - нямаме никакви съмнения, че това беше групата, която направи тези отвличания“, коментира Цветан Цветанов.



"Много е тежка тази ситуация, особено сега да коментираме толкова години по-късно, защото показва, че държавата отново се връща в някакви периоди, които смятаме, че вече са забравени. Когато станах министър на вътрешите работи, имаше три основни приоритета срещу тежката организирана престъпност. Това бяха отвличанията - защото бях 18 до момента, в който аз трябваше да поема ръководството на Министърството на вътрешите работи. Отвличането на Гунински - беше 19-ото отвличане и това беше едно 20-годишно момче“, разказа Цветанов.



"Представете си какво приживяваха родителите, близките. Системата трябваше да направи всичко възможно, за да работи адекватно, защото видно беше, че за две години преди това нищо не беше свършено. Системата беше пробита. Информацията е постъпвала под някакви информационни канали, но не е анализирана и не са предприемани адекватните действия, за да може да бъде неутрализирана тази група“, спомня си бившият вътрешен министър.



"Благодарение на един от участниците в периферията на тази група - потърси контакт с мен, за да даде информация. Аз бях много предпаздлив, защото на министър на вътрешите работи не му е мястото да прави подобна оперативна среща, но човека беше заявил категорично, че ще сподели само на мен и на никой друг, защото няма доверие“, разказа още той.



"Този човек е впоследствие стана защитен свидетел, но той даде в общи линии основните неща, които бяха ключови за да може да започнем работата. Криминално проявен“, посочи бившият вътрешен министър.



Среща се провежда в Министерството на вътрешите работи, със съгласуването на главния секретар.



"Това, което получихме като информация от него и това, което сподели, беше ключово, за да може действително да трънем по разследването, защото в къщата, която той ни посочи, беше едно от първите отвличания. Там беше рязано ухото на задържаното лице и кръвта, която беше изтекла, беше на пода и оттам всъщност успяхме да извадим ДНК профил“, сподели Цветан Цветанов.



По думите му групата направила грешка - къщата била наета Поли Културиста и още едно от лицата, които били задържани.



Това дава възможност да се работи – но с много малък екип от лоялни служители към системата на МВР.



Като такива Цватанов посочи тогавашния главен секретар Калин Георгиев, директора на ГДБОБ Станимир Флоров, Пламен Йоцов, който тогава също работи в ГДБОБ, и Валентин Цоновски.



"Но по-интересното е, че служителите искаха да работят с прокурор, на когато биха могли да имат доверие, защото и това също беше ключ, който трябваше да бъде решен. Тук искам да благодаря и на Борис Велчев, защото той даде възможност - Бойко Найдинов да бъде наблюдаващият прокурор по всички тези действия, които бяхме предприяти“, разказа Цветанов.



"Всички като профил са били автократци. Те са били хора от престъпния свят. В последствие решават да се преквалифицират и да могат да направят тази организация за тези отвличания. Това, което беше също важно, че по време на задържането и свидетелските показания, които събрахме, стигнахме и до две от лицата на групата, които са били убити и бяха заровени в Плана планина“, коментира още той.