Цветанка Андреева за политическата криза: Очакват ни новости, кабинетът ще се преформатира

© Очевидно, ако говорим по фактите, ще имаме две новости. Едната ще бъде нов председател на Народното събрание, и следващият момент е, че кабинетът ще се преформатира. Поне това беше волята на мандатоносителя от партийното събрание така, както го видяхме да говори Борисов пред него. Преди всичко мисля че това, което може да ни тревожи... Знаем, последните 5 години се научихме колко трудно се изграждат коалиции и всъщност пък колко лесно могат да се разрушат. Така че политиците явно са водени от това знание и този страх, виждате, че днес не бързат с резки ходове от страна на управляващата коалиция, иначе опозицията се произнесе. Това каза политологът Цветанка Андреева относно развитието на ситуацията след липсата на кворум в парламента днес в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус".



За това защо изборите в Пазарджик са послужили като катализатор за политическата криза, Андреева коментира: "Някак странно беше в момент, в който светът е геополитика отвсякъде ние да се вторачим в резултатите в Пазарджик. Но те така или иначе бяха интересни, защото създадоха една нова ситуация, различна разбира се от националната политическа картина. Това шесто място за ГЕРБ – на всички, които наблюдават изборите, е ясно, че проблемът не е електорален или политически, а чисто организационен. По-скоро те не са провели тази кампания, в която да играят за първо място".



И допълва: "Това между другото е белязано от редица предишни ходове. Неиздигайки кандидатура там за кмет, всъщност те сякаш са се отказвали от политическата игра на местен терен. Това не вярвам да е неочаквано за ГЕРБ, но самото изместване на битката някак си се получи между двата полюса в политиката, между ДПС и либералната коалиция, и това придаде много по-различен прочит на ситуацията. Както виждате, някак си драмата на обсъждане беше победата на ДПС, именно над идеологическия за тях враг – ПП-ДБ".