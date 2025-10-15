Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Цветанка Андреева за политическата криза: Очакват ни новости, кабинетът ще се преформатира
Автор: Цоня Събчева 22:06Коментари (0)37
©
Очевидно, ако говорим по фактите, ще имаме две новости. Едната ще бъде нов председател на Народното събрание, и следващият момент е, че кабинетът ще се преформатира. Поне това беше волята на мандатоносителя от партийното събрание така, както го видяхме да говори Борисов пред него. Преди всичко мисля че това, което може да ни тревожи... Знаем, последните 5 години се научихме колко трудно се изграждат коалиции и всъщност пък колко лесно могат да се разрушат. Така че политиците явно са водени от това знание и този страх, виждате, че днес не бързат с резки ходове от страна на управляващата коалиция, иначе опозицията се произнесе. Това каза политологът Цветанка Андреева относно развитието на ситуацията след липсата на кворум в парламента днес в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус".         

За това защо изборите в Пазарджик са послужили като катализатор за политическата криза, Андреева коментира: "Някак странно беше в момент, в който светът е геополитика отвсякъде ние да се вторачим в резултатите в Пазарджик. Но те така или иначе бяха интересни, защото създадоха една нова ситуация, различна разбира се от националната политическа картина. Това шесто място за ГЕРБ – на всички, които наблюдават изборите, е ясно, че проблемът не е електорален или политически, а чисто организационен. По-скоро те не са провели тази кампания, в която да играят за първо място".

И допълва: "Това между другото е белязано от редица предишни ходове. Неиздигайки кандидатура там за кмет, всъщност те сякаш са се отказвали от политическата игра на местен терен. Това не вярвам да е неочаквано за ГЕРБ, но самото изместване на битката някак си се получи между двата полюса в политиката, между ДПС и либералната коалиция, и това придаде много по-различен прочит на ситуацията. Както виждате, някак си драмата на обсъждане беше победата на ДПС, именно над идеологическия за тях враг – ПП-ДБ".

Още по темата: общо новини по темата: 20
15.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Бюджет 2026
Поскъпване на хранителните продукти
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: