|Цветанка Андреева за политическата криза: Очакват ни новости, кабинетът ще се преформатира
За това защо изборите в Пазарджик са послужили като катализатор за политическата криза, Андреева коментира: "Някак странно беше в момент, в който светът е геополитика отвсякъде ние да се вторачим в резултатите в Пазарджик. Но те така или иначе бяха интересни, защото създадоха една нова ситуация, различна разбира се от националната политическа картина. Това шесто място за ГЕРБ – на всички, които наблюдават изборите, е ясно, че проблемът не е електорален или политически, а чисто организационен. По-скоро те не са провели тази кампания, в която да играят за първо място".
И допълва: "Това между другото е белязано от редица предишни ходове. Неиздигайки кандидатура там за кмет, всъщност те сякаш са се отказвали от политическата игра на местен терен. Това не вярвам да е неочаквано за ГЕРБ, но самото изместване на битката някак си се получи между двата полюса в политиката, между ДПС и либералната коалиция, и това придаде много по-различен прочит на ситуацията. Както виждате, някак си драмата на обсъждане беше победата на ДПС, именно над идеологическия за тях враг – ПП-ДБ".
