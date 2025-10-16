Новини
Цветанка Андреева: Пеевски е проблем на опозицията, не на коалицията
Автор: Цоня Събчева 08:09Коментари (0)72
© Фокус
Опозицията е тая, която атакуваше преди Борисов и идеята й беше всички срещу Борисов, сега пък мотото е "всички срещу Пеевски“. Общо взето, Пеевски е проблем на опозицията, той не е проблем на коалицията, защото той се явява с решаваща подкрепа за това правителство. Това е човекът, който държи парламентарното мнозинство в парламента. Той не участва на оперативно ниво, но подкрепата в парламента, която между другото гарантира две много важни неща – не е, пак казвам, оперативно управление, но от една страна гарантира геополитическия курс на държавата, защото да не забравяме, че това правителство е с много ясна геополитическа ориентация по отношение на принадлежност към Европейския съюз и структурите на Западния свят, докато знаем каква е алтернативата.

Това отговори политологът Цветанка Андреева на въпрос дали съществува колизия между Борисов и Пеевски в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус". Според Андреева това обаче е просто прочит и теза на опозицията. 

И допълни: "Другото важно, което държи всъщност подкрепата на ДПС, в парламента, това е мнозинство, което осигурява стратегическо управление на държавата, а не хвърлянето в нова криза. Защото всъщност големият страх, включително и на опозицията, и тя има най-много основания за страх, е, че може да се тръгне на бързи предсрочни избори. От такива избори очевидно, че социологията показва, че не се плащат нито Борисов, нито Пеевски. Така че страхът от Пеевски е в опозицията, а тя и в Румен Радев. Що се отнася до либералната коалиция, тя някак си търси своето място, но не може да го намери нито сред управляващите, нито сред опозицията, и разбира се нейната цел е да разбие политическата връзка между ДПС и тази управленска коалиция, явно с надеждата, че те могат да станат партньор на ГЕРБ, защото те нямат с кой друг да партнират".

Според нея подобен дискурс има и в политиката отвъд България.

"И така тезата им за завладяната държава, между другото това не е теза само в България, това е либерална теза, която е в цял свят. Те всичко виждат, че е купено, държавата е завладяна. Същият дискурс го имаме в Америка срещу Тръмп, виждаме го и в Англия. Така че те водят своята битка на политическо оцеляване, но от никакъв случай тази опозиция все още не ражда алтернатива. И тук беше един от основния момент в речта на Борисов, която между другото беше насочена според мен към масовата публика, това не беше просто говорене на парламентарната група или на членове от кабинета. Всъщност той каза: "Добре, тя какво предлагат? Каква е алтернативата? Нека да вземат управлението, аз няма да осигуря кворум“. Всъщност невъзможността опозицията да даде алтернатива като са обедини, прави това правителство особено важно и значимо за страната, защото то се явява антикризисно".

