|Цветанка Андреева: Пеевски е проблем на опозицията, не на коалицията
Това отговори политологът Цветанка Андреева на въпрос дали съществува колизия между Борисов и Пеевски в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус". Според Андреева това обаче е просто прочит и теза на опозицията.
И допълни: "Другото важно, което държи всъщност подкрепата на ДПС, в парламента, това е мнозинство, което осигурява стратегическо управление на държавата, а не хвърлянето в нова криза. Защото всъщност големият страх, включително и на опозицията, и тя има най-много основания за страх, е, че може да се тръгне на бързи предсрочни избори. От такива избори очевидно, че социологията показва, че не се плащат нито Борисов, нито Пеевски. Така че страхът от Пеевски е в опозицията, а тя и в Румен Радев. Що се отнася до либералната коалиция, тя някак си търси своето място, но не може да го намери нито сред управляващите, нито сред опозицията, и разбира се нейната цел е да разбие политическата връзка между ДПС и тази управленска коалиция, явно с надеждата, че те могат да станат партньор на ГЕРБ, защото те нямат с кой друг да партнират".
Според нея подобен дискурс има и в политиката отвъд България.
"И така тезата им за завладяната държава, между другото това не е теза само в България, това е либерална теза, която е в цял свят. Те всичко виждат, че е купено, държавата е завладяна. Същият дискурс го имаме в Америка срещу Тръмп, виждаме го и в Англия. Така че те водят своята битка на политическо оцеляване, но от никакъв случай тази опозиция все още не ражда алтернатива. И тук беше един от основния момент в речта на Борисов, която между другото беше насочена според мен към масовата публика, това не беше просто говорене на парламентарната група или на членове от кабинета. Всъщност той каза: "Добре, тя какво предлагат? Каква е алтернативата? Нека да вземат управлението, аз няма да осигуря кворум“. Всъщност невъзможността опозицията да даде алтернатива като са обедини, прави това правителство особено важно и значимо за страната, защото то се явява антикризисно".
