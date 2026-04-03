Остро протестираме срещу подхода на правителството по отношение на преговорите с земеделските производители. Това заяви председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

"В България не се произвежда само зърно, произвеждат се много други различни култури - плодове, зеленчуци, ориз, рози, гъби...И в един момент цели няколко подсектора бяха игнорирани. Не може да се преговеря само с една организация заради това, че тя е най-креслива и че може да изкара 100 трактора, и в момент правителството да приема, че това е земеделска точност - не е редно, не е коректно. Това за пореден път показва двойни стандарти", коментира гостът.

"Основният пакет от мерки, който е договорен, е свързан с допълнително отпускане на средства за изплащане или за компенсация на акцизите на горивата. Тази мярка е насочена почти изцяло към зърнопроизводителите, защото те работят изцяло с машини и там се харчат най-големите количества горива и реално погледното, те са директно помогнати, докато в другите сектори като плодовете и зеленчуци, ръчната работа е страшно много за сметка на машинната и ние харчим много по-малко горива. Така че тази мярка няма да изиграе почти никаква компесаторна роля за нас по отношение на уязвимите сектори, каквито са нашите сектори", каза още Цеков.

Той подчерта, че исканията към правителството не са свързани единствено с финанси, а с реални политики които да разрешат кардинално проблемите на уязвимите сектори като производството на плодове и зеленчуци.

"Съвсем отговорно казвам, че ние ще го загубим този сектор. Почти невъзможно е да бъдат върнати хората в земеделието, когато фалират, особено хора, които са с дълга практика, хора, които са обучени. Те не се обучават от днес за утре и когато напуснат и фалират, няма кой да произвежда. Тогава вече ще попаднем в лапите на алчните търговци, както се вижда в момента, абсолютно спекулативно на пазара, може да видите цени по 8, по 10, по 12 лева за домати", коментира Цеков.

По думите му, когато няма българско родно производство, търговците "ще превърнат свободата в свободия, каквато е в момента при липсата на адекватни действия от контролните органи".