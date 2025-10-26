ЗАРЕЖДАНЕ...
Цвета Караянчева пое ръководна роля в ПАЧИС
"На провеждащото се в град Боржоми, Грузия, заседание на Парламентарната асамблея за черноморско икономическо сътрудничество бях избрана за заместник-председател на Комитета по правни въпроси и международно сътрудничество и имах честта за ръководя заседанието. Темата на дискусията бе “Използване на изкуствения интелект за устойчиво социално- икономическо развитие в региона на ЧИС- правни аспекти". ПАЧИС е международна организация с 32- годишна история, в която членуват 13 държави и винаги е отстоявала принципите на диалог, сътрудничество и уважение към спецификата на всяка страна-членка. През 2019 година, като председател на 44 НС, имах честта да бъда ротационен председател на Генералната асамблея и да приема представителите на всички държави-членки.
През настоящата година НС на РБ отново ще бъде домакин на Генералната асамблея, която ще се проведе през ноември в София. Очакваме е събитието да вземат участие представители на всички държави-членки, които споделят своите виждания по темата за сътрудничеството между ЕС и другите международни организации, както и да одобрят препоръките, изготвени от членовете на асамблеята за социалните, икономическите и правни аспекти при устойчивото прилагане на изкуствения интелект в черноморския регион.", написа тя.
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
