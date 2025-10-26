Цвета Караянчева пое ръководна роля в ПАЧИС

© Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС е избрана за заместник-председател на Комитета по правни въпроси и международно сътрудничество на ПАЧИС. Това съобщи самата тя във Facebook профила си.



"На провеждащото се в град Боржоми, Грузия, заседание на Парламентарната асамблея за черноморско икономическо сътрудничество бях избрана за заместник-председател на Комитета по правни въпроси и международно сътрудничество и имах честта за ръководя заседанието. Темата на дискусията бе “Използване на изкуствения интелект за устойчиво социално- икономическо развитие в региона на ЧИС- правни аспекти". ПАЧИС е международна организация с 32- годишна история, в която членуват 13 държави и винаги е отстоявала принципите на диалог, сътрудничество и уважение към спецификата на всяка страна-членка. През 2019 година, като председател на 44 НС, имах честта да бъда ротационен председател на Генералната асамблея и да приема представителите на всички държави-членки.



През настоящата година НС на РБ отново ще бъде домакин на Генералната асамблея, която ще се проведе през ноември в София. Очакваме е събитието да вземат участие представители на всички държави-членки, които споделят своите виждания по темата за сътрудничеството между ЕС и другите международни организации, както и да одобрят препоръките, изготвени от членовете на асамблеята за социалните, икономическите и правни аспекти при устойчивото прилагане на изкуствения интелект в черноморския регион.", написа тя.