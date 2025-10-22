Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Църквата отбелязва Прославление на мощите на св. Патриарх Евтимий Търновски
Автор: Лора Димитрова 08:59Коментари (0)70
©
Днес се чества и новоучреденият празник на Българската православна църква – прославяне на мощите на свети патриарх Евтимий.

Празникът е учреден с решение на Светия Синод на БПЦ през октомври 2023 година. Оттогава всяка година православните християни ще почитат светия патриарх и на 22 октомври. Основният празник в чест на светеца е на 20 януари.

Свети Патриарх Евтимий Търновски е починал в Бачковския манастир.

В началото на миналото столетие, към края на 1905 г., при разкопки в притвора на съборния храм на Бачковската света обител, извършени по инициатива на тогавашния игумен - йеромонах, а по-късно архимандрит Паисий (Пастирев), са открити и удостоверени гробът и мощите на небесния покровител, молитвен застъпник за православния български род и последен български патриарх от епохата на Средновековието. Това е дивният и всеправославно почитан св. Евтимий Търновски.

Св. Евтимий Търновски е роден в 1327 г. в Търново. Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад Евтимий се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата. При него се заселили други монаси и се образувал манастирът "Св. Троица", който станал огнище на просвета и духовен живот. Там св. Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. В 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил около 1402 г.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
България в еврозоната
Войната в Украйна
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: