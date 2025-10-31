ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цончо Ганев за забраната за износ на горива: Ситуацията е меко казана притеснителна!
Забраната няма да се прилага при зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства, както и при вътреобщностни доставки до държави от Европейския съюз, когато става дума за нуждите на въоръжените сили.
"Наше искане да бъдат извикани всички ресорни министри, служби и да отговорят какво налага забраната за износ на горива, то ни беше отказано. Беше ни отказан и анализ", каза Ганев.
Според "Възраждане" правителството задълбочава кризата с горивата.
