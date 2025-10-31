© Днес в 12 часа беше свикана извънредна комисия за Проект на решение на Народното събрание за спирането на износа на дизел и авиационно гориво. Ситуацията е меко казана притеснителна. Това каза депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев по отношение на взетото решение в комисия за временна забрана на износ на горива.



Забраната няма да се прилага при зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства, както и при вътреобщностни доставки до държави от Европейския съюз, когато става дума за нуждите на въоръжените сили.



"Наше искане да бъдат извикани всички ресорни министри, служби и да отговорят какво налага забраната за износ на горива, то ни беше отказано. Беше ни отказан и анализ", каза Ганев.



Според "Възраждане" правителството задълбочава кризата с горивата.



