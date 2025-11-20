Гроздан Караджов да замине на среща с китайския вицепремиер и министър на транспорта в Сиан. Това съобщи зам.-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев по повод визитата си в Пекин.
По думи на Ганев Караджов е заявил, че няма да пътува ден преди срещата, а причината била гласуването на бюджетите на първо четене. Той постави под въпрос и отказа на Атанас Зафиров да участва в срещата като вицепремиер.
"Шеф на асансьор в МС, отказва да отиде като заместник министър-председател". Той също беше поканен, но отказа, посочи още Ганев.
Според зам.-председателя на "Възраждане" умишлено се прави всичко възможно България да остане без инвестиции, с една основна цел – ликвидирането на БДЖ, довеждането до фалит на всички предприятия, свързани с инфраструктурата, а след това – тяхното разпродаване и унищожаване.
"Нашият посланик пред очите ми сигурно загуби няколко минути от живота си, за да се чуди какво и как да оправдава – първо отсъствието на вицепремиерите и второ - бойкотирането на пристигналите", каза още Ганев.
По негови думи Министерството на транспорта забранява участие в оперативните работни срещи с всички ръководни фактори в Китай и поиска оставката ресорния министър.
"Искаме още днес оставката на министъра на транспорта, оставката на шефа на холдинга, оставката на шефа на ЖП инфраструктурата, оставката на този, който отговаря за пристанищата и най-вече оставката на цялото правителство", заключи Ганев.
