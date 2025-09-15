ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цоков: Догодина ще има STEM кабинети във всяко училище
По думите му над 600 училища са обновени през лятото, а 22 ще учат временно в други сгради – за още месец–месец и половина – заради довършителни дейности. Там, където се преминава на едносменен режим, часовете ще започват по-късно.
STEM за всички
До лятото на 2026 г. всяко от над 2300 училища ще има STEM кабинет.
"Това не е само различна среда, а и различен начин на преподаване – учене чрез действие и съвместни уроци между предмети“, подчерта проф. Цоков.
Извън ремонта по ПВУ действат и две програми за основни ремонти и пристроявания (2020–2024), с които стотици училища модернизират базата си.
Кадров дефицит по природни науки и математика
МОН привлича бъдещи учители с безплатно обучение по тези специалности и пътеки за преквалификация на инженери, в началния етап и по физическо интересът остава висок, обясни Цоков.
Той добави, че се подготвят нови учебни програми, ориентирани към ключови умения – социално-емоционални, дигитални и предприемачески – "по хоризонтала“ във всеки предмет.
Във външното оценяване (7. и 10. клас) ще се добавят интегрирани практически задачи (математика и природни науки), насърчаващи четене с разбиране, извличане на информация и приложение на знанията. Институтът по образование ще публикува 50–60 примерни задачи до края на месеца, каза още пред bTV Цоков.
Обсъжда се баланс между часовете по предмети в общообразователната подготовка. Идеята за намаляване на часове по езици в профилирани програми е на етап дискусия.
"Ключът е не в механичното броене на часове, а в различно структуриране на съдържанието и практически подход – и по езици, и по математика“, каза още проф. Цоков.
Той коментира и телефоните в час.
Предвижда се законова рамка за ограничаване използването на телефони в час. Данните от PISA показват, че 46% от българските ученици се разсейват в час заради устройствата
"Забраната е условие, не решение – мотивацията идва от интересен и смислен урок“, подчерта той. Санкциите ще се уточнят при законовите промени през ноември“, обясни проф. Цоков.
