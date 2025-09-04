Цитиридис: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и излизаш от затвора в разцвета на силите си

© Текст на Николаос Цитиридис от социалните мрежи



Защо “Пълно безобразие"?



Защото:



Хладнокръвният убиец Йоан Матев, който наръга с нож посред бял ден младо момче в Борисовата градина, излезе на свобода след прекарани по-малко от 10 години в затвора. Убиваш, отнемаш живот, излизаш в разцвета на силите си. Това звучи като промоция в Кауфланд. Но е българско правосъдие.



18 съдебни заседания не стигат да бъде осъден пияният шофьор, който прегази и уби насред центъра на София 14-годишно момче. 18 съдебни заседания?! Да не би да плащат на бройка?



Ватман си оставя трамвая, за да си купи кафе. Няма софиянец, който да не е ставал свидетел на подобна гледка. Този път осъден пияндурник е видял трамвая празен и си е казал “гледай кво прави на втора". Отново София, център.



Един от най-известните контрабандисти, познат буквално от над 20 години, е пуснат под парична гаранция. Човек, заради когото държавата (не само нашата вероятна), е загубила милиони пари. Има доказателства срещу него. Но, кметът на Варна Благо Коцев вече два месеца спи в следствието без доказателства, само заради думите на някаква лейди.



Фалшиви тестове за наркотици на пътя докарват инфаркт на човек, който три часа се моли на полицаи да викнат линейка и да го прегледат. Това му се случва за втори път. Два фалшиво позитивни теста. Човекът вече е със сърдечно заболяване до живот. Осъден, без присъда.



Мога да продължа и още



- кола в автобус



- АТВ в Слънчев бряг



- опечалена майка след полет над морето



- опожарена територия



- дилъри продават смърт, вместо обикновени наркотици



Въпреки всичко това, смятам, че България е прекрасна страна. Проблемът са хората. Проблемът е изборът на хората. Всеки ден правим избор в каква територия искаме да живеем. Слава Богу, има още добрина. Свидетел съм на това, че има хора, които се опитват да променят средата. Да се опитаме да обърнем внимание на тях и да копираме техния пример. Иначе “пълното безобразие" ще се превърне в “неповратна свинщина".