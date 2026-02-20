ЗАРЕЖДАНЕ...
Цирк на сцена "Хедон" стартира национално турне с международно участие и благотворителна кауза
©
"Симбиоза между класическо цирково изкуство и модерна сценична визия – това обещава новият спектакъл на Цирк на сцена "Хедон". В националното турне, което ще се проведе през февруари и март 2026 година, се включват артисти от България, Украйна и Полша.
Публиката ще види въздушна и силова акробатика, илюзии и класическа клоунада. Организаторите споделят, че зад блясъка на прожекторите стои и сериозна социална кауза. В партньорство с общините-домакини, циркът ще изнесе благотворителни спектакли за деца със специални потребности и в неравностойно положение, под мотото:" Изкуството трябва да е достъпно за всички. Повече информация за датите и градовете можете да откриете във фейсбук на страницата на Цирк "Хедон".
Наши основни партньори са:
Радио и Информационна агенция ФОКУС, Градски транспорт" ЕАД-Варна, ЕВИТА-Димитровград, ИВИ-ТУР-Димитровград, Автобусни превози-Пловдив, Меритранс 2017-Пловдив
"Градски транспорт - Перник" ЕООД;"Пътнически превози" ЕООД-Сливен
Сърдечни благодарности и на Общините домакини по места.
