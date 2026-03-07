Стоил Цицелков.
"Разбирам от избори, имам научни публикации в реномирани журнали и десетилетия опит. Искам да живея в правова държава. Не съм крал, не съм взимал грантове, не съм подписвал заробващи договори. Нямам нужда от кабинет и охрана за да работя добре. Знам география, история и политика и не ги бъркам", написа още той.
"Цялата ми дейност в България е безвъзмездна и с колегите от ОС към ЦИК никога не сме получавали възнаграждения за времето и нервите си. *Експертизата явно вече не е ценност, за това я пропускам. Не, няма да се кандидатирам за нищо. Просто си споделям. Събота е. Излезте на слънце и не се занимавайте с глупости, колеги", завърши Цицелков.
