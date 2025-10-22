ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
В ново видео в социалните мрежи, заснето заедно с неговата партньорка, двамата показват как преминава едно тяхно пазаруване в голяма хранителна верига в България. Сред покупките им са плодове, месо, протеинови барчета, кисело мляко, хляб, зехтин, яйца и други основни продукти.
По думите на Дейвид, покупките трябва да стигнат за двама души за около седмица. Общата сметка в касата е 263,12 лева, което се равнява на приблизително 120 британски паунда.
"Същите стоки във Великобритания биха стрували около 80 паунда“, отбелязва той.
Влогърът споделя, че е изненадан от високите цени на храната у нас в сравнение със средните доходи:
"В България храната е много скъпа. Средната заплата е около 2500 лева, което е около 1250 евро. А средната заплата в Европейския съюз е 2500 евро – близо 4890 лева. Цените на хранителните стоки в България са осезаемо по-високи от тези в останалата част на Европа.“
Според него, само през 2025 година цените на храните в страната са се увеличили с около 7%, което е най-високият ръст в целия ЕС.
"Обичам страната, устроих си целия живот тук, но трябва постоянно да говорим и да даваме гласност на подобни неща“, завършва видеото си британецът.
