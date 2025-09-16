Новини
Човекът, карал размазаната кола на "Ботевградско шосе", е внасял автомобили от САЩ?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:22Коментари (0)117
© Булфото
Допълнителни 300 конски сили отгоре и скорост над ограничението - сред причините за тежката катастрофа на булевард "Ботевградско шосе" в София, при която шофьорът загина. Инцидентът се разследва.

Kадри запечатват момента, в който мощната спортна кола се завърта, удря се в дървета и се разцепва на две. Според автомобилния състезател Румен Дунев автомобилът е с много подобрения, но само за скоростта, не и за безопасността.

"Автомобилът е наблегнал на силов тунинг. Спирачките на този автомобил са доста малки и в случая на едно внезапно рязко спираме с такава скорост не може да осигури бързо и надеждно спиране. При ускорения тези автомобили имат склонност към презавиване. Това води до поднасяне", казва пред bTV Румен Дунев, автомобилен състезател.

Автомобилният състезател прави връзка и с катастрофата, предизвикана от Георги Семерджиев на булевард Черни връх. "Там автомобил се разцепи на две - експертизата показа точна скорост 166 километра в час. Така че този автомобил - скоростта, с която се е разцепил мисля, че е съпоставима".

 

Фабрично автомобилът с 506 конски сили, според експертът тази конкретно е била 800. "Такова нещо в Германия, за да може да се движи по пътищата, трябва да мине необходимите технически служби и изследвания, след което всички подобрения да бъдат вписани в талона. В България няма такава регламентация. Това пък напомня на един друг случай от Слънчев Бряг с регистрацията на АТВ-то", коментира Дунев.

Собственикът на катастрофиралия автомобил се е занимавал с внос на автомобили от Съедините щати, разказаха жители от селото, в което е живеел. Местните казват още, че не са забелязали склонност към високите скорости. Експертизи, назначени от Градската прокуратура трябва да докажат с каква скорост се е движила колата и дали загиналият водач е употребил алкохол и наркотици.







