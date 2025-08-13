ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читател: Получих фалшив имейл от НЗОК
Читател на "Фокус" също е получил такъв имейл. "Приканиха ме да извърша определени действия, за да ми върнат здравноосигурителни средства, които били преплатени", каза той.
По думите му това, което го е озадачило е, че датата на установяване е била 13.08, а в същото време е получил имейла на 12.08.
От НЗОК заявиха, че не изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори файлове, касаещи техния здравноосигурителен статус, информация за дължими суми и друга персонална информация. В тези случаи става дума за Spam-писма, понякога с прикачен зловреден софтуер.
Те обръщат внимание, че при получаване на подобен тип писма със съмнително съдържание, гражданите могат да подават сигнали до НЗОК, както и да сигнализират компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.
Вижте в галерията как изглежда целият имейл.
