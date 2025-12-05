ЗАРЕЖДАНЕ...
Четвъртък и петък са дните с най-много катастрофи в страната. А кои са най-опасаните часове?
Най-много са пътните инциденти във Варна, София и Бургас. Най-малко - в Ямбол, Видин, Перник и Смолян.
Над 4000 от тежките катастрофи са станали през деня, показват още данните на МВР. В интервала от 10.00 до 19.00 часа.
И още за черна статистика - най-рисковите часове на пътя, включително с жертви, са между 13.00 и 14.00 часа, и между 16.00 и 17.00 - когато трафикът е сравнително спокоен.
С над 540 тежки катастрофи София е сред най-опасните градове в страната. Правим и проверка - колко нарушения ще видим по обед, когато трафикът е най-спокоен.
Защо повечето фатални катастрофи стават в часове, в които трафик почти няма, питаме експерти.
"Когато си заобиколен от натоварен трафик и постоянно пред автомобила ти пресичат пешеходци или някой се престроява и е натоварено, ти си нащрек, когато движението е по-спокойно има един такъв вид на успокояване и непълна концентрация. През нощта трафикът е в пъти по-лек от този през деня и макар и тогава скоростите да са по-високи участниците са много по-малко“, казва пред bTV Илия Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофи.
Над 500 са тежките катастрофи през нощта. А причините за инцидентите - най-често - неправилна маневра, несъобразена скорост и отнемане на предимство.
