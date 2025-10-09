ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четирима в състезание за ръководството на компанията за детската болница
За позицията независим член са кандидаствали Константин Георгиев Качулев,
Александър Красенов Джуров, Стефан Валтеров Аспарухов, Божидар Николов Харизанов, като до втори етап са допуснати само Стефан Валтеров Аспарухов, Божидар Николов Харизанов.
По втората обавена позиция "представител на държавата" кандидатстват Славена Петрова Костова, Десислава Асенова Малинова и отново Божидар Николов Харизанов. И тримата са допуснати до трети етап.
