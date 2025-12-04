ЗАРЕЖДАНЕ...
Четирима от задържаните на протеста остават в ареста
© Булфото
Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление, а според прокуратурата четиримата са обществено опасни. Младежите са обвинени за това, че по време на демонстрацията са замеряли органите на реда със стъклени бутилки и пиратки.
Защитата на четиримата подчерта, че няма достатъчно данни за това те да са извършили вандалските прояви.
Определението на съда не е окончателно и предстои да се гледа от СГС на 11 декември.
Още по темата
/
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
10:54
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:26
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
09:41
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:10
Още от категорията
/
Министър Караджов сезира главния прокурор за корупция в ИА "Автомобилна администрация" – Кюстендил
16:34
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
16:09
През "Промахон" пропускат всички моторни средства, но гърците спряха товарния трафик през "Ексохи"
13:58
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
03.12
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
03.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
АПИ предлага алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция заради проблемите при ГП "Промахон"
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.