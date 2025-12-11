ЗАРЕЖДАНЕ...
Четирима от агресорите на протеста от 1 декември остават в ареста
© bTV
В съдебната зала стана ясно, че трима от мъжете са хвърляли пиротехнически средства към полицаите, а после са си свалили маските и са проявили агресия и към мирно протестиращи.
По-късно са проследени и задържани. Четвъртият е хвърлил бутилка по полицаи, разказва bTV.
Решението подлежи на обжалване. Очаква се решението на съда за петия арестуван.
