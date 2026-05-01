Българите отбелязват Международния ден на труда с официален почивен ден. 1 май поставя началото на празничния месец, като по традиция е съпътстван от редица събития и синдикални прояви.

Първи май е един от официалните празници в Република България. Тъй като денят е неработен, държавните институции, банките и повечето частни фирми няма да работят. Градският транспорт в големите градове ще се движи по празнични разписания.

История и традиции

Денят на труда се чества официално у нас от 1945 г., но историята му започва много по-рано - през 1886 г. в Чикаго, когато хиляди работници излизат на протест с искане за въвеждането на 8-часов работен ден.

Днес обаче отбелязваме и друг важен празник - 150 години от избухването на Априлското въстание. Припомняме, че снощи се проведе тържествена заря-проверка в града, където е гръмнал първият изстрел срещу Османската империя - Копривщица. Там годишнината ще бъде отбелязана подобаващо със специална програма.

Днешен контекст

Днес в България празникът се възприема и като ден за защита на трудовите права, организиран от профсъюзите, и като първия голям пролетен празник през май, който хората използват за почивка и време със семейството.

Припомняме, че днес в София ще се проведе и шествие, организирано от БСП. Лидерът Крум Зарков призова левите хора да излязат в защита на труда.

"Свикваме всички не под знамената на БСП, а под тези на общата ни кауза и бъдеще", заяви Зарков.

Пътувания и трафик

Тъй като 1 май често е начало на по-дълга серия от почивни дни. Тъй като тази година се пада в петък, доста хора са решили да си вземат дълъг отдих, сливайки го с Гергьовден, който е в сряда. Затова се очаква засилен трафик по големите пътни артерии в страната.

ФОКУС призовава шофьорите към търпение и повишено внимание на пътя.