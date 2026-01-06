ЗАРЕЖДАНЕ...
Честваме 178 години от рождението на Христо Ботев
В програмата ще участват мъжки вокален квартет "Светоглас", Гвардейският представителен духов оркестър и актрисата Василка Сугарева. Събитието е организирано от Столичната община.
Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 година (25 декември 1847 година по стар стил) в Калофер. Смятан е за национален герой и един от най-видните българи от Възрожденския период.
