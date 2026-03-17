На 17 март православният свят почита паметта на свети монах Алексий, известен като Божия човек – образец за смирение и пълно себеотдаване на вярата. Денят е натоварен с множество народни вярвания, които стриктно определят какво е позволено и какво е забранено да се прави в дома.Свети Алексий е роден в знатно римско семейство, но избира пътя на аскетизма. Според преданието, той напуска дома си още в деня на сватбата си, за да се посвети на молитва в бедност. Десетилетия по-късно се завръща в родния дом като непознат странник и живее там до смъртта си, без да разкрие самоличността си пред близките си.Народни поличби според времето имат следното значение:При ясно и слънчево небе, това е знак за ранна и топла пролет.Силен вятър означава забавяне на затоплянето и възможни слани.Ако вали сняг, то това е предупреждение, че зимата все още не си е тръгнала окончателно.Старите поверия налагат специфични ограничения за 17 март, за да се запази благополучието в дома:- Денят не е подходящ за сделки. Категорично не се препоръчва даването или вземането на пари и вещи назаем.- Семействата с малки деца трябва да бъдат предпазливи. Вярва се, че на този ден лесно може да се "подари“ късметът на детето, затова се избягват рискови начинания.В църковната традиция денят е време за духовно пречистване. Вярващите се молят на Св. Алексий за изцеление, защита на онеправданите и утеха при житейски изпитания. Това е момент за смирение и милосърдие към нуждаещите се.На 17 март празнуват: Алекси, Алексий, Алексей, Алексия.