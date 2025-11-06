Честито на имениците!

© Църквата почита днес Св. Павел Изповедник, Архиепископ Константинополски. На днешния ден се почитат и Св. Клавдия и Преп. Лука Тавроменийски, затова за имен ден могат да черпят освен Павел, Павлина и Павлета, и Клавдия и Лука.



Св. Павел бил от Солун, високопросветен защитник на Православното изповедание против арианите.



Няколко пъти се възкачвал Павел на патриаршеския престол и няколко пъти бил свалян от него в зависимост от това, чие влияние преобладавало в ожесточената и често пъти кръвопролитна борба между арианите и православните. Но и в заточение, и на патриаршеския престол той винаги еднакво показвал себе си непоколебим изповедник и стълб на православието.



Тази твърдост станала причина за неговата мъченическа смърт. Император Констанций, привърженик на Ариевото учение, го изпратил на заточение в малоазийската област Кападокия, в град Кукуз. Там Павел бил удушен по време на богослужението със собствения му омофор през 350 г.



Година по-късно мощите му били пренесени в Цариград, а оттам – във Венеция, където се намират и сега.