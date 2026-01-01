От 1 януари официалната валута в България вече е еврото. Честито! Но какво следва оттук нататък?С въвеждането на еврото ще се извърши превалутиране на цените от левове в евро. Този процес ще продължи до 8 август 2026 г., като. Цените в левове ще се изчисляват и показват в евро чрез точния курс на еврото в лев –В новогодишната нощ за определен интервал от време няма да може да се теглят банкноти от банкомат или да се плаща с карта на ПОС терминал. След 0 часа на 1 януари, освен в лева, ще може вече да платите и с еврови банкноти.След превалутирането сумите в евро ще се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Ако третият знак е по-малък от пет, вторият знак остава непроменен, а ако е равен или по-голям от пет, вторият знак се увеличава с едно.Тези правила са задължителни за всички търговци, които трябва да обозначават цените едновременно в левове и евро., което позволява лесна проверка на точността на превалутирането.В периода на двойното обозначаване, който ще продължи до 8 август 2026 г., цените в лева и евро в магазините трябва да се изписват близо една до друга, като е задължително използването на еднакъв размер, вид и цвят шрифт за всички обозначения.Поради въвеждането на еврото в периода от 12.00 ч. на 31 декември до 18.00 ч. на 1 януари 2026 г.Освен товачрез мобилните терминални ПОС устройства в патрулните автомобили на МВР, както и чрез терминалните устройства ПОС във всички районни управления на МВР, в отделите и секторите "Пътна полиция“ на СДВР/ОДМВР, на граничните контролно-пропускателни пунктове, в звената на "Български документи за самоличност“ и всички останали структури на МВР.