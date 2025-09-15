Новини
Честит първи учебен ден!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:42
Честит първи учебен ден!

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг днес.

55 000 са първокласниците тази година.

През лятната ваканция са ремонтирани над 1500 училища, при 250 строителните дейности продължават, а 22 учебни заведения ще започнат годината в чужди сгради. 

Тази година външното оценяване по математика за 7. и 10. клас ще бъде различно. Ще бъдат добавени и задачи по природни науки. Иначе сред обсъжданите промени, които могат да влязат в сила съвсем скоро е пълната забраната за използване на мобилни телефони в училище.

