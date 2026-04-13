Черният списък на загиналите бесарабски българи във войната продължава да расте. Новината за неговата саможертва разтърси българската общност в Украйна и отново предизвика вълна от съпричастност в прародината му България. новината дойде от публикация във Facebook Бесарабски фронт 2.0. В публикацията се посочва, че е потвърдена гибелта на щаб-сержант Виктор Иванович Сакали, родом от село Табаки, едно от емблематичните села с преобладаващо българско население, посочват от групата.

"Повече от година семейството и близките му живееха с надежда… От 1 февруари 2025 г., когато Виктор изчезва по време на бойна задача на Курското направление, той се водеше безследно изчезнал. До днес. До момента, в който надеждата бе заменена от най-болезнената истина", се посочва в съобщението.

Виктор Сакали е служил в редиците на Държавната гранична служба на Украйна. "Той изпълни дълга си докрай — защитавайки държавата, в която живеят поколения бесарабски българи, съхранили езика, традициите и идентичността си".

"Днес скърби и българската общност в Украйна. Главите са сведени. Болката е обща. Загубата - тежка. Отиде си един бесарабски българин. Един защитник. Един герой. Вечна памет", се посочва в кара на съобщението.