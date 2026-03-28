С един символичен жест като изгасването на светлините за един час можем да привлечем вниманието към глобален проблем като климатичните промени. Това каза в интервю запоПолина Славчева от WWF – Световния фонд за природата."Инициативата "Часът на Земята“ стартира през 2007 година именно с тази идея. Само две години по-късно – през 2009 г., вече 88 държави се включват в кампанията. Те успяват да съберат над 1 милион подписа с призив за действия в областта на климата по време на конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (КОП-15). Оттогава локалните действия в глобален мащаб водят до редица измерими резултати в защита на природата“, разказа тя.Сред примерите са създаването на най-голямата морска защитена територия в Аржентина през 2012 г., забраната на пластмасовите торбички на Галапагоските острови през 2014 г., както и събирането на 20 000 щатски долара през 2024 г. за защита на местообитанията на делфините в река Меконг в Камбоджа. През 2025 г. в България WWF и доброволци събират 50 тона отпадъци от поречието на река Искър край София.Тази година "Часът на Земята“ отбелязва 20-годишнината си под мотото "Природата има нужда от нас“."Посвещаваме цялата година на това послание, защото искаме да обърнем внимание на хората, че ежедневните грижи за природата имат значение. Те създават култура на действие и ни помагат да изградим връзка с природата“, посочи Славчева. Тя подчерта, че WWF работи вече две десетилетия както в обществените дебати и законодателните инициативи, така и в съдебната зала и на терен.Сред значимите успехи тя открои зарибяването на река Дунав с близо 100 000 есетрови риби – най-застрашената група видове в глобален мащаб. Славчева отбеляза също въвеждането в България на най-строгия световен стандарт за устойчиво управление на горите с активното участие на институциите.Славчева изрази благодарност към общините, които и тази година се включват в инициативата. В София кампанията ще бъде особено мащабна. Освен традиционното изгасване на светлините на обществени сгради като храм-паметника "Св. Александър Невски“, Националната библиотека, Софийския университет и паметника на Васил Левски, около 600 доброволци ще участват в почистване на 28 и 29 март.В страната също са предвидени редица събития. За 16-та поредна година в Разград ще се проведе концерт на открито с участието на около 100 мажоретки. В Хасково и Свищов също ще бъдат изгасени светлините на обществени сгради. В Хасково това включва монумента "Св. Богородица с Младенеца“ и камбанарията в парк "Ямача“.По думите ѝ гражданската енергия е ключова за постигането на реална промяна."За мен, като човек, който вече близо 20 години работи в гражданската сфера, е много важно хората да осъзнаят, че гражданската енергия е нещо мащабно, което създава реална промяна. Не случайно и тази година в рамките на "Часът на Земята“ кампаниите в чужбина, например в Еквадор и Германия, са посветени на идеята, че дори с несъвършени малки стъпки можем да постигнем големи резултати“, отбеляза Славчева.Тя даде пример с доброволческите инициативи около кризата с боклука в София, които от малки групи са прераснали в стотици участници."Отвъд символиката и дребните жестове, участието в такива инициативи ни показва, че сме част от глобално движение. Тази година отново милиони хора в стотици държави ще правят нещо заедно за природата в рамките на поне 60 минути. Тази енергия ни показва, че можем да постигаме големи и значими резултати заедно“, каза още тя.Според Славчева бъдещето на инициативата е свързано с надграждане отвъд символичното гасене на светлините."Всеки може да започне с малък жест – да засади на прозорците си цъфтящи растения, които да привличат пчелите, застрашени от изчезване. Можем да поливаме дръвчетата в градска среда, за да не изсъхват през все по-горещите лета. Списъкът е безкраен. Дори една разходка в парка ни показва колко сме свързани с природата. Тя ни помага да бъдем по-спокойни, по-щастливи и по-центрирани. Това усещане ни подкрепя да променим живота си и да разберем какво означава да живееш в хармония с природата и със света около себе си“, обясни тя.В заключение Славчева отправи послание: "Важно е да участваме в локални инициативи като част от нещо глобално, за да усетим енергията на тази любов към планетата и да я превърнем в целогодишен навик.“