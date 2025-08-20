ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Частни превозвачи ще могат да влязат в жп транспорта у нас от следващата година
"Възложено ми е да обявим процедурата за избор на нови оператори на железопътни пътнически превози. Целта на нашето правителство е да превърнем железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната. Всички знаете, че секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и неизвършването на реформи", отбеляза министърът.
Той посочи, че спрямо изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост държавата трябва да проведе реформата в железопътния сектор.
"Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да бъде просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците", категоричен бе министър Караджов.
Той посочи, че към момента има издадени три железопътни лиценза, но по думите му нито един от тях не е направил постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги.
"В ПВУ сме записали ясно и точно, че при изготвянето на процедура за възлагане на тези услуги ще се премахнат всички потенциални пречки и ще се гарантира достъпът до пазара, включително разделянето на договора на няколко обособени позиции с ограничен обем.
Такива позиции са определени. Разделили сме мрежата и влаковете в страната на три региона - Западен, който ще извършва 75% от дейността, Северен, който е 13,5% от дейността и Южен, който е 11,2% от дейността", каза министърът.
През следващата седмица ще бъде дадено началото на конкурсната процедура. Тя ще бъде обявена в Официалния вестник на Европейския съюз, а достъп до нея имат всички железопътни оператори на държави-членки на ЕС.
"Обемът на поръчката е определен на база обема свършена работа през тази година, а срокът за подаване на документи за потенциалните участници ще бъде три месеца. Сключването на договора трябва да стане до 13 декември тази година. Реалната дейност по влизане и функциониране на новите работи ще започне от 13 декември 2026 година. Продължителността, с която ще бъдат тези договори ще бъдат 12 години", каза той.
Операторите ще могат да използват безплатно подвижния състав, закупен след 2009 година. Собствеността остава на България, обясни Гроздан Караджов.
Железопътният състав преди 2009 година остава на БДЖ, като той също ще може да бъде отдаван при специални условия.
Трудовите правоотношения с работниците и служителите ще бъдат запазени и няма да бъдат прекратени при избора на нови изпълнители на обществената превозна услуга. За срока на действие на договорите ще се запазят колективните трудови договори при условията и по реда на Кодекса на труда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 290
|предишна страница [ 1/49 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: