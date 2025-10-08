ЗАРЕЖДАНЕ...
|Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа заради въвеждането на еврото
"По закон цените при валутирането трябва да бъдат в полза на клиента. Ако напитката струва 1 лев, тя не трябва да стане 51 цента, а 50 цента. Самите монетни механизми обаче не могат да работят с монети от 1 и 2 цента“, поясни Христов пред БНР.
Той подчерта, че евентуално увеличение на цените след 1 януари няма да е свързано с въвеждането на еврото, а ще бъде резултат от повишени доставни цени.
Сред основните предизвикателства пред собствениците на вендинг автомати са двойното обозначение на цените в лева и евро, както и препрограмирането на разплащателните устройства. Най-трудни за подмяна се очаква да бъдат банкнотните валидатори и монетните механизми.
Организацията, която Христов ръководи, управлява 280 автомата в цялата страна.
"Най-вероятно ще се наложи тези автомати временно да не работят, докато техниците извършат необходимите настройки“, коментира той.
По-новите фискални устройства, закупени през последните години, ще се нуждаят единствено от препрограмиране, докато по-старите модели ще изискват по-сериозни инвестиции и техническа намеса.
