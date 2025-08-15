Новини
Часовете по изкуства остават: МОН и МК гарантират бъдещето на творците
Автор: Илиана Пенова 16:31Коментари (0)62
Часовете по художествени и творчески дисциплини в специализираните професионални училища по изкуства и култура се запазват. Това стана ясно по време на работна среща между представители на Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на културата (МК), посветена на обсъждането на предложение за промяна на учебни планове, обявено за обществено обсъждане и неговото бъдещо отражение върху училищата по изкуствата и по културата.

В срещата участваха г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, г-н Георги Султанов – заместник-министър на културата, директори и експерти от специализираните ресорни дирекции в двете министерства, членове на Сдружение на училища по изкуства и култура към Министерството на културата, учители, директори, представители на родителската общност, както и г-жа Марина Василева – представител на Българската музикална асоциация.

Министър Красимир Вълчев представи идеите на Министерството на образованието и науката за развитие и промени в образованието, които да отговарят на нуждите на бъдещето, но без да се руши постигнатото през годините. Концепцията и предложенията за промяна в учебните планове са документ, който е основа за обсъждане с широк кръг представители на всички страни, като ще се търси нужния баланс още преди да се инициират нормативни промени. Той потвърди, че принципите, по които са създадени и функционират учебните планове на училищата по изкуствата към Министерството на културата, няма да бъдат променяни. Това решение е обосновано от спецификата на тези учебни заведения и разбирането за важността на професионалната подготовка за израстването на бъдещите професионалисти.

Заместник-министър Султанов представи преглед на училищата към Министерството на културата и подчерта, че те подготвят кадри, необходими както за пазара на труда, така и за над 50 държавни културни института в областта на сценичните изкуства, при които потребността от специалисти ще нараства през следващите години.

Участниците оцениха срещата като изключително ползотворна, тъй като бяха обменени идеи и предложения за създаване на предпоставки за запазване и утвърждаване на качеството на професионалното образование в сферата на изкуствата, в това число - свързани не само с учебните планове и програми, но и с работата на многобройните високо подготвени и талантливи учители. От Сдружението на училища по изкуства и култура към Министерството на културата бе заявена готовност да внесат писмени предложения, свързани с предложения за изменение на подзаконови и законови актове на Министерството на образованието и науката.

В края на срещата заместник-министър Георги Султанов изрази благодарност към министър Красимир Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, както и към всички участници, за конструктивния диалог и за проявената ангажираност с каузата за развитие на образованието в областта на изкуствата и културата.

