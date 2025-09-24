Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата

© От съвсем скоро влязоха в сила новите правила и глоби по Закона за движение по пътищата. "Фокус" ги споделя без претенции за изчерпателност:



Превишена скорост



В населено място:



до 10 км/ч над лимита – 20 лв.



11–20 км/ч – 50 лв.



21–30 км/ч – 100 лв. + 2 контролни точки



31–40 км/ч – 400 лв. + 6 точки



над 40 км/ч – 600 лв. + 12 точки + 2 месеца без книжка



над 50 км/ч – 700 лв. + 18 точки + 3 месеца без книжка; за всеки +5 км/ч → +50 лв.



Извън населено място:



до 10 км/ч – 20 лв.



11–20 км/ч – 50 лв.



21–30 км/ч – 100 лв. + 2 точки



31–40 км/ч – 300 лв. + 6 точки



41–50 км/ч – 400 лв. + 12 точки



над 50 км/ч – 600 лв. + 18 точки + 2 месеца без книжка; за всеки +5 км/ч → +50 лв.



– При повторно нарушение в рамките на година глобата се удвоява.



– При системно превишаване (3+ пъти в годината) се отнемат 26 точки.



– Вече се глобява и за превишена средна скорост.



Пешеходци



Преди пресичане: задължение да спрат, да се огледат и да преценят скоростта на автомобилите.



Забранено е използването на телефон или слушалки при пресичане.



Забранено е преминаване пред или зад спрял автобус.



Глоба за нарушения: 100 лв. (досега 50 лв.)



Алкохол и наркотици



0,5–0,8 ‰ → 500 лв., 6 месеца без книжка, 8 точки, спиране на колата за 6–12 месеца.



0,8–1,2 ‰ → 1000 лв., 1 година без книжка, 12 точки, спиране на колата до 1 година.



Повторно нарушение → 2000 лв., 1–3 години без книжка, 20 точки.



Над 1,2% → наказание по Наказателния кодекс.



Отказ от тест за алкохол/наркотици → 2000 лв., 2 години без книжка, 15 точки.



Паркиране



На пешеходна пътека – 100 лв. + 3 точки.



На спирка – 100 лв. + 3 точки.



На място за инвалиди – 200 лв.



В активна лента ("втори ред“) – 100 лв. + 4 точки.



В паркове, градини, тротоари – 100 лв.



Неправилно паркиране – 50 лв.



Телефон, колан, каска, детско столче



Телефон без handsfree – 100 лв. + 8 точки.



Без предпазен колан/каска – 100 лв. + 10 точки.



Дете без столче – 100 лв. + 12 точки.



Нарушения на магистрала



Движение в аварийната лента – 1000 лв., 3 месеца без книжка, 10 точки. При повторно – 4000 лв., 6 месеца без книжка.



Движение в насрещното платно – 1000 лв., 3 месеца без книжка, 15 точки. При повторно – 4000 лв., 6 месеца без книжка, 20 точки.



Светофари, стоп, пешеходни пътеки



Преминаване на червено – 150 лв., 10 точки; при повторно – 200 лв., 1 месец без книжка.



Неспиране на "Стоп“ – 50 лв. (преди 20).



Неосигуряване на предимство на пешеходна пътека – 150 лв., 10 точки; при повторно – 200 лв., 1 месец без книжка.



Технически прегледи



Автомобил няма да мине преглед, ако собственикът има неплатени глоби.



Електрически тротинетки



Задължителна каска.



Забрана за каране през нощта.



Допълнителни правила за движение.



Документи



Без СУМПС, контролен талон или талон на автомобила – 30 лв. (преди 10).



Без "Гражданска отговорност“ – 30 лв. (преди 10).



Шофиране без книжка – 100–300 лв. + сваляне на номерата.



Управление при отнета книжка – 100–300 лв.



Осуетяване на проверка – до 200 лв. + 6 месеца без книжка.



Камери и контрол



Записи от общински камери вече се използват за глоби.



Пътната полиция може да работи и с цивилни автомобили за контрол.