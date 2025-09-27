ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Цената на рибата пада до дни
"Според мен закъснява малко заради по-топлите води. Рибата се групира в пасажи, след като водата изстине достатъчно. Първите сигнали идват от север, че слиза надолу някаква риба, но Свети Никола ще каже в крайна сметка какво ще се получи", казва рибарят Димитър Янчев.
В момента в мрежите при хубаво време рибарите хващат основно сафрид, много малко чернокоп, а на север – паламуд.
"Черноморски видове има. Засега сафрид, калкан, миджит по-малко, барбун. Това е прясна черноморска българска риба", казва пред NOVA търговецът Надя Келер.
Изобилието на щанда се допълва от вносна риба – сафрид, скумрия, зарган. Изобилие има и сред желаещите да купят риба. Търговците обясняват, че повишаването на цената на рибата е минимално и се дължи на липсата на добър улов.
"Ако сафридът миналата година по това време е бил 8–10 лв., сега е 10–12 лв., а по-дребничкият е 5–6 лева. От 10 години цените са горе-долу едни и същи", казва Надя.
Ранна подготовка за зимата: Огромен ръст при продажбата на дърва в Северозападна България
Цените ще тръгнат надолу, ако морето напълни мрежите с риба. А това, според рибарите, зависи от природата, която периодично ги дарява с богат улов.
В последните години изчезнали видове риби – попчета, скумрия – се заменят с нови видове, нетипични за Южното Черноморие, заради климатичните промени.
"Минокоп при всички случаи. Даже водолазите, които потопяваха параклиса край острова, някои от тях ми казаха: облак от дребен минокоп. Той е сравнително едра риба. Това значи, че тази популация вече се заселва твърдо. Тя е намерила ниша, която е освободена от друг вид", заявява Димитър Янчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: