Цената на билета на единствения изцяло запазен замък в България скача двойно
Решението за поскъпването е взето от Общинския съвет във Видин, като предложението за промяна е внесено още през миналата година. От местната администрация уточняват, че увеличението не е свързано с въвеждането на еврото, а с дългогодишен застой в цените на билетите и музейните беседи.
"Дълги години предишните ръководства не са актуализирали цените заедно с управлението на музея, както е по закон“, коментира пред NOVA заместник-кметът на Видин Борислава Борисова.
Уредникът на крепостта Калин Виденов допълни, че въпреки повишението, входните такси остават най-ниските в региона в сравнение с други туристически обекти като Белоградчишките скали и пещерата Магура. По думите му предложението за увеличение е било направено преди около година, но въвеждането му е било забавено от общината.
