|Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80% по-ниски добиви на основната съставка
Втора изключително трудна година за лозарите от региона, тъй като климатичните аномалии продължават, а пожарите унищожават безвъзвратно насажденията. Най- засегнати са масивите край град Стралджа, селата Воденичане, Зимница и Иречеково, докато в село Лозенец добивите са сравнително добри, уточни пред БНР заместник – кметът на община Стралджа Гроздан Иванов.
Със 70- 80 процента са по- ниски от нормалните добивите при сорта "Мускат- отонел", от който се произвежда Стралджанската мускатова ракия.
"Цената варира от 1,70–2,00 лева, което е невиждано досега. А иначе и при Мискета по- висока цена от миналата година. Предната година цената беше 1–1,20 лв. сега очакваната цена е 1,50 лв./кг. Тяхното бране е обявено за 20 септември."
Гроздоберът на червените сортове Мерло и Каберне ще е тази събота и неделя, като цените се очакват около 1,60–1,70 лв./кг. За десета поредна година общинска охрана пази денонощно от кражби лозовите масиви, освен патрули, е поставено и видеонаблюдение.
