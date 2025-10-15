ЗАРЕЖДАНЕ...
|Царево пред нова заплаха: Кметът предупреди "Ще бъде задействан BG Alert!"
Това написа кметът на Царево Марин Киров. Причината е прогнозата за обилни валежи тази нощ.
Кметът се позовава на публикация на Меteo Bulgaria:
Нещо много важно, за което никой никъде не пише, а трябва
Намерихме време и прегледахме обстойно моделите. Та, трите регионални такива с висока резолюция (на картите) прогнозират нови локални, но и значителни валежи през следващото денонощие в Бургаско и по Южното Черноморие!
Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там. Местната власт да следи реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми!
