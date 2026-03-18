На изборите на 19 април се явят 14 партии, 10 коалиции и двама независими кандидати, ЦИК тегли номерата им в бюлетината.Тегленето ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.припомня, че заявленията за гласуване извън страната се подават до 24 март, до 4 април се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес.