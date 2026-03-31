Централната избирателна комисия (ЦИК) установи нарушения на Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП "Народна партия Истината и само истината", по време на участието му в предаването "Още от деня" на БНТ на 25 март 2026 г.Сигналите срещу Ангелов са подадени от Съвета за електронни медии и от гражданин и бяха разгледани от комисията. ЦИК констатира, че поведението на кандидата е нарушило добрите нрави и законодателството за предизборна агитация.Непристойно поведение и словесна агресия – Ангелов е отправял заплахи и оскърбления към членовете на служебното правителство и на ЦИК по време на студийното участие.Незаконосъобразно използване на националния герб – кандидатът е скъсал изображение на герба на Република България по време на предаването, което съдържа признаци на престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс.Материалите са изпратени на Софийска градска прокуратура за по-нататъшни действия.Незаконосъобразно използване на религиозен символ – тръненият венец на Исус Христос е използван в агитационната форма, предоставена за излъчване по БНТ, което също е нарушение на Изборния кодекс.Съставяне на акт за установените административни нарушения.Задължаване на генералния директор на БНТ незабавно да премахне от сайта записа на предаването с участието на Ангелов. Въвеждане на мерки за предотвратяване на непристойно поведение, словесна агресия и използване на религиозни символи в предизборните излъчвания на БНТ.