Централната избирателна комисия публикува първите междинни резултати от вота при обработени 7,08% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии.

Към този момент най-висока подкрепа получава "Прогресивна България“, за която са гласували 52 702 избиратели, или 43,46% от подадените гласове. На второ място се нарежда коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“ с 16 946 гласа (13,98%), следвана от ГЕРБ-СДС с 15 565 гласа (12,84%).

Четвърта позиция заема "Възраждане“ с 6 195 гласа (5,11%), непосредствено пред ДПС – Движение за права и свободи, които събират 6 086 гласа (5,02%).

След тях се подреждат ПП "Величие“ с 4 568 гласа (3,77%) и ПП "МЕЧ“ с 4 292 гласа (3,54%). БСП – Обединена левица получава 4 215 гласа (3,48%), а "Сияние“ – 3 642 гласа (3,00%).

Под 1% към този момент остават Алианс за права и свободи (АПС) с 1 163 гласа (0,96%) и ПП "Има такъв народ“ с 1 136 гласа (0,94%).