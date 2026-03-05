ЗАРЕЖДАНЕ...
ЦИК разпореди кога могат да се правят промени в персоналния състав на СИК
©
Централната избирателна комисия прие Решение № 4532-НС от 04.03.2026 г. за назначаването на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и разпределението на местата между парламентарно представените партии и коалиции, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс.
При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като всяка комисия може да се състои от 5 до 9 членове.
Консултациите за сформиране на съставите на СИК са публични и трябва да се проведат при кмета на общината до 14 март 2026 г. По време на консултациите парламентарно представените партии и коалиции трябва да направят своите поименни предложения за членове на СИК. Срокът за назначаването на СИК е до 24 март 2026 г.
Още по темата
/
Социолог от "Алфа Рисърч": 32,6% от тези, които биха подкрепили Румен Радев, са бивши избиратели на БСП
09:49
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
04.03
Слави Трифонов: Не е ли повече от ясно, че служебният министър на земеделието Иван Христанов нарушава законите, правилата и морала?
04.03
Политолог: Радев няма да казва нищо конкретно, ще говори с общи фрази, за да получи максимална подкрепа
04.03
Още от категорията
/
Трайчо Трайков: По-високите сметки за ток се дължат на ниските температури и по-високото потребление
09:29
Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа
04.03
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Костадин Костадинов: Територията на България се превръща в плацдарм, който може да бъде ударен
04.03
Министър Щонова за високите сметки за ток: Ще мобилизираме всички държавни инструменти. В контакт сме с КЕВР
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизне...
21:02 / 04.03.2026
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:08 / 04.03.2026
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецеси...
20:08 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
18:09 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:54 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:07 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.