След като бъдат назначени секционните избирателни комисии, промени в персоналния им състав могат да се правят единствено и само по изключение – в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Това съобщиха от Централната избирателна комисия.Централната избирателна комисия прие Решение № 4532-НС от 04.03.2026 г. за назначаването на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и разпределението на местата между парламентарно представените партии и коалиции, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс.При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като всяка комисия може да се състои от 5 до 9 членове.Консултациите за сформиране на съставите на СИК са публични и трябва да се проведат при кмета на общината до 14 март 2026 г. По време на консултациите парламентарно представените партии и коалиции трябва да направят своите поименни предложения за членове на СИК. Срокът за назначаването на СИК е до 24 март 2026 г.