ЦИК открива обществена поръчка, свързана с машинното гласуване
Поръчката засяга дейности по профилактика на операционната система и приложния софтуер, както и техническо обслужване в предизборния и изборния ден.
Също така и транспортиране на машините за гласуване до избирателните секции в страната.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 4 470 128 евро.
