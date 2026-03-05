ЗАРЕЖДАНЕ...
ЦИК отказа да регистрира коалиция "Подкрепи Радев", има опасения да не заблуди избирателите
©
От ЦИК отбелязват, че подобно име може да заблуди избирателите, че Румен Радев е носител на кандидатура от национално ниво.
ЦИК приема, че наименованието е несъвместимо с предмета на регистрацията на коалиции и с принципните изисквания за яснота и недопускане на заблуждение в изборния процес, като в тази насока е дала указание за отстраняване на несъответствието чрез промяна на наименованието.
На 04.03.2026 г., в срока по указанията на ЦИК, Светозар Съев е подал заявление за регистрация на "Просперираща България", но ЦИК констатира, че не е представен списък на подписали 2500 лица, подкрепящи регистрация на коалиция "Просперираща България“, следователно регистрация отново е отказана.
Рекацията на Румен Радев
В отговор на опита за регистрация на коалицията от пресцентъра на Румен Радев, разпространиха позиция до медиите:
Политическото статукво очевидно е готово на всякакви безпринципни действия срещу "Прогресивна България“, включително създаването на нейни имитации за изборите. Поздравяваме Централната избирателна комисия за решението да не допусне до участие в изборите един циничен опит за политическа подмяна.
Още по темата
/
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
04.03
Слави Трифонов: Не е ли повече от ясно, че служебният министър на земеделието Иван Христанов нарушава законите, правилата и морала?
04.03
Още от категорията
/
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
18:50
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
18:37
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
18:21
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
17:18
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
17:12
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:48
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
15:54
Промени в закона: Хората ще могат лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
15:09
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
14:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.